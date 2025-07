Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich besorgt über die Verhaftung des tunesischen Politikers Rached Ghannouchi gezeigt. Ankara habe bislang vergeblich versucht, die tunesischen Behörden diesbezüglich zu kontaktieren, erklärte Erdoğan am Dienstagabend. Er werde jedoch weiterhin versuchen, den Kontakt herzustellen.

Im Falle einer Kontaktherstellung zu den Behörden werde Türkiye seinen Unmut über die Situation zum Ausdruck bringen. „Wenn es uns gelingt, mit ihnen zu sprechen, werden wir ihnen sagen, dass wir dies nicht für angemessen halten“, betonte der türkische Präsident.

Tunesische Sicherheitskräfte hatten den Vorsitzenden der tunesischen Ennahda-Partei am späten Montag festgenommen. Sie brachten ihn zum Verhör in ein Gebäude der Nationalgarde in der Hauptstadt Tunis.