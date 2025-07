Die Polizei in Hessen hat eine Kampfsportveranstaltung der rechtsextremen Szene aufgelöst. Die Beamten trafen am Samstag in einem Fitnessstudio in Bad Wildungen auf 21 Erwachsene und einen 15-Jährigen in teils szenetypischer Kleidung, die offensichtlich an der Veranstaltung teilnehmen wollten, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Ihnen wurden Platzverweise erteilt.

Die Veranstaltung wurde aufgelöst. Relevante Gegenstände, darunter ein Einhandmesser und CDs einer Rechtsrockband sowie Bekleidung seien beschlagnahmt worden. Eine im Anschluss von den Rechten geplante Grillfeier in Bad Wildungen wurde demnach durch die Stadt untersagt.