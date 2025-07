Die türkische Verteidigungsindustrie hat ihre ausländische Abhängigkeit innerhalb von zwei Dekaden von 80 auf 20 Prozent gesenkt. Das Ziel von Türkiye in der Verteidigungsindustrie sei die „völlige Unabhängigkeit“, betonte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Sonntag bei einer Rede in der Provinz Sakarya. Die Gesamtzahl der Verteidigunsprojekte sei auch im selben Zeitraum von 62 auf über 750 gestiegen.

Neben dem Anstieg der Projekte hat sich dem türkischen Präsidenten zufolge auch das Gesamtbudget in der Verteidigung erhöht. Die Ausgaben seien demnach innerhalb von 20 Jahren von 5,5 Milliarden Dollar auf bis zu 75 Milliarden Dollar gestiegen.

Hinter jedem Produkt würden „jahrelange Anstrengungen, Geduld, Arbeit und Finanzkraft“ stehen, betonte Erdoğan. „Auf diese Weise sind unsere unbemannte Kampfflugzeuge, die heute in der ganzen Welt herausragen, unsere gepanzerten Landfahrzeuge, Kriegsschiffe, Fregatten und Raketen sowie andere Systeme, die sehr bewundert werden, entstanden“, fügte er hinzu. Türkiye habe sich zu einem Zuliefererland für die Verteidigungsindustrie entwickelt.