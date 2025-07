Das Elektroauto des türkischen Herstellers TOGG soll ab 2025 auf den Weltmarkt kommen. „Bald werden wir TOGG weltweit exportieren“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag auf einer Veranstaltung in der türkische Industrieprovinz Bursa. Bis 2030 sei die Produktion von einer Million Elektroautos geplant.

„Mit unseren einheimischen und nationalen Autos auf der Straße besitzt unser Land ein Auto und eine Marke, die mit den besten der Welt konkurrieren können“, fügte der türkische Staatschef hinzu. Auch „befreundete Länder“ zeigten ein großes Interesse und würden die Lieferung des TOGG-Autos fordern.

Das Unternehmen hatte in der ersten Woche nach dem Start des Vorbestellungsprozesses mehr als 100.000 Anfragen erhalten. Das Elektro-SUV T10X ist das erste in Türkiye entwickelte Elektroauto und soll das Land als wichtigen Akteur in der Automobilindustrie etablieren.