Die Evakuierung türkischer Staatsbürger aus dem Sudan dauert weiter an. Rund 1500 Menschen hätten die Konfliktregion bisher verlassen, erklärte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu am Montag in einem Fernsehinterview. 640 davon seien in das benachbarte Äthiopien ausgereist. In einem Telefongespräch am Montag hatten Çavuşoğlu und sein äthiopischer Amtskollege Demeke Mekonnen die Evakuierung türkischer Staatsbürger aus dem Sudan besprochen, so türkische diplomatische Quellen.

„Wir planen unsere Flugroute. Derzeit sind noch 850 Menschen auf der Straße. Morgen schicken wir den Rest unserer Bürger mit dem Bus“, erklärte der türkische Außenminister. Türkiye habe zudem 110 weiteren Bürgern aus 13 verschiedenen Ländern bei der Evakuierung geholfen. „Unsere Evakuierung verzögert sich ein wenig, weil überall Konflikte herrschen; wir verfolgen sie von Augenblick zu Augenblick“, fügte Çavuşoğlu hinzu.

Seit dem Ausbruch der Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces am 15. April sind im Sudan mindestens 413 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 3500 wurden verletzt.