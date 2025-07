Sudan: Waffenruhe und weitere Evakuierungen

Im Sudan sind internationale Evakuierungsaktionen in der Nacht zu Dienstag fortgesetzt worden. Unterdessen hat in dem Kriegsland eine 72-stündige Waffenruhe begonnen. Per Bus versuchen die Menschen, die Hauptstadt Khartum zu verlassen. Die Angst vor weiteren Gefechten ist groß.