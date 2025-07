Kızılelma und Akıncı bereit für Teknofest 2023

Baykar-CTO Selçuk Bayraktar hat in den sozialen Medien Aufnahmen der unbemannten Luftfahrzeuge Kızılelma und Akıncı geteilt. Damit machte er auf die diesjährige Luft- und Raumfahrtmesse Teknofest aufmerksam, die am Donnerstag am Flughafen Istanbul-Atatürk startet.