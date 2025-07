Am Donnerstag beginnt für Millionen Türken im Ausland der Urnengang für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. In insgesamt 156 Auslandsvertretungen können Wahlberechtigte bis zum 9. Mai ihre Stimmen abgeben. An Grenzübergängen sind die Wahllokale bis zum 14. Mai rund um die Uhr geöffnet.

Im Ausland sind rund 3,4 Millionen türkische Bürger wahlberechtigt. In insgesamt 75 Ländern wurden Wahllokale eingerichtet. Die jeweiligen Standorte der Urnen sowie die genauen Zeitfenster für den Urnengang wurden vorab vom Hohen Wahlausschuss bekannt gegeben.

Auf zwei Stimmzetteln stehen vier Präsidentschaftskandidaten sowie insgesamt 24 Parteien zur Wahl. Es gibt fünf Wahlallianzen.

Sollte es keinem Präsidentschaftskandidaten gelingen, beim ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen zu erlangen, kommt es zu einer Stichwahl am 28. Mai. Für Auslandstürken würde der Urnengang in diesem Fall am 20. Mai beginnen.

