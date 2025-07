Botschaft an Assad? Türkei will an Militärposten in Idlib festhalten

Die Türkei wird ihre Beobachtungsposten nicht verlassen. Stattdessen wird sie den Waffenstillstand im Nordwesten Syriens überwachen und im Falle von Aggressionen reagieren. Das hat der türkische Verteidigungschef Hulusi Akar am Sonntag erklärt.