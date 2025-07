Türkei drückt bei Militäreinsatz in Libyen aufs Tempo

Die Türkei beschleunigt ihre Pläne für einen Militäreinsatz. Die Regierung in Ankara werde dem Parlament noch am Montag einen Mandatsentwurf zur Entsendung von Truppen in das nordafrikanische Land vorlegen, sagte Außenminister Mevlüt Cavuşoğlu.