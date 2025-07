Neben den Gewerkschaftsdemonstrationen zum 1. Mai ist die Polizei an diesem Montag in Berlin und anderen Orten auch durch Aufzüge von Links- und örtlich auch Rechtsradikalen gefordert. Für den Abend ist in der Hauptstadt die jährliche „Revolutionäre 1. Mai Demonstration“ geplant. Die Polizei erwartet bei dem Aufzug vom Stadtbezirk Neukölln nach Kreuzberg bis zu 15.000 Teilnehmer. Immer wieder kam es in vergangenen Jahren bei der Demonstration zu Gewaltausbrüchen vor allem durch linksautonome Randalierer.

Bereits in der Nacht zu Samstag hatten schwarz gekleidete Täter in Berlin-Mitte 18 Autos und mehrere Fensterscheiben demoliert. An Hausfassaden stand der Spruch „Hinaus zum 1. Mai.“ Die Polizei hat nach eigenen Angaben am gesamten langen Wochenende in Berlin 6300 Beamte im Einsatz.

Auch in Hamburg ist eine Revolutionsdemonstration geplant, allerdings mit deutlich weniger erwarteten Teilnehmern als in Berlin. Unter anderem im Viertel Sternschanze hatte es dort in früheren Jahren auch Gewaltausbrüche gegeben.

In Leipzig mit seiner ebenfalls starken linksradikalen Szene ist auch ein Umzug linker Gruppen geplant. Im thüringischen Gera wollen neben Linken auch AfD-Anhänger demonstrieren.