Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat Nachwuchstalent Dejan Kulusevski verpflichtet.

Der 19-Jährige unterschrieb am Freitag nach dem tags zuvor bestandenen Medizincheck einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Der Schwede kommt für 35 Millionen Euro vom Ligakontrahenten Atalanta Bergamo, wie Juventus mitteilte. Die Ablösesumme kann sich unter bestimmten Voraussetzungen noch um neun Millionen Euro erhöhen. Bis zum Saisonende wird Kulusevski aber weiter an Parma Calcio ausgeliehen, wo er bereits in der Hinrunde gespielt hatte.