Nach Angaben der Obersten Wahlbehörde (YSK) haben von Donnerstag bis Montag insgesamt 713.609 Auslandstürken ihre Stimme für die Türkiye-Wahlen abgegeben. Davon hätten 660.732 Stimmberechtigte in den Auslandsvertretungen und 52.877 an den Grenzübergängen die Wahllokale aufgesucht.

In Deutschland gaben in den ersten fünf Tagen 290.430 wahlberechtigte Auslandstürken ihre Stimme ab. Zum Vergleich: 2018 lag die Wahlbeteiligung im gleichen Zeitraum bei 212.121 Wählern. Damit ist die Wahlbeteiligung der in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger laut YSK in dem Zeitraum um 36,92 Prozent gestiegen. In Österreich liegt der Anstieg bislang bei 71,32 Prozent und in Frankreich bei 59,23 Prozent.

Nach Angaben der YSK sind insgesamt 3.416.098 Auslandstürken wahlberechtigt. Die Zahl der Erstwähler im Ausland beträgt demnach 277.646. Wahlberechtigte können noch bis kommenden Dienstag ihre Stimme in den Auslandsvertretungen abgeben. An den Grenzübergängen endet die Stimmabgabe am 14. Mai.