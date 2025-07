Türkiye „neutralisiert” Daesh-Anführer

Türkiye hat den Anführer der Terrororganisation Daesh, al-Quraishi, bei einer Operation in Syrien am Samstag „neutralisiert”. Dies gab Präsident Erdoğan am Sonntag bei einem Live-Interview des Senders TRT Türk bekannt. „Wir werden unseren Kampf gegen terroristische Organisationen ohne jegliche Unterscheidung fortsetzen”, sagte er. Jüngste Aufnahmen zeigen das bei der Operation zerstörte Haus von al-Quraishi. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen soll sich der Terrorist bei der Flucht in die Luft gesprengt haben.