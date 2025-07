Bewaffneter Angriff in Halle

Ein bewaffneter Mann tötet zwei Passanten in der Nähe einer Synagoge in Halle am Tag des jüdischen Feiertags Yom Kippur. Der Täter nahm sein Begehen mit einer Videokamera auf und streamte es live auf der Videospielplattform „Twitch“ genauso wie der Christchurch Massenmörder in Neuseeland. #Rassismus #Rechtsradikalismus #Fremdenfeindlichkeit