Nach stundenlangen Kämpfen zwischen Palästinensern und Israelis haben sich beide Seiten auf eine Waffenruhe geeinigt. Zuvor hatten israelische Kampfflugzeuge nach Angaben der israelischen Streitkräfte und nach Zeugenberichten aus Gaza Luftangriffe auf Gebiete im belagerten Gazastreifen geflogen und damit Raketenangriffe aus Gaza provoziert, wie TRT World am Mittwoch berichtete.

Die israelischen Angriffe am späten Dienstagabend erfolgten, nachdem ein palästinensischer Hungerstreikender in israelischer Haft gestorben war. Khader Adnan starb nach 87 Tagen Hungerstreik in einem israelischen Gefängnis. Der 45-Jährige aus der westlich von Dschenin gelegenen Stadt Arraba war am 5. Februar in den Hungerstreik getreten, um gegen seine Inhaftierung durch israelische Behörden zu protestieren.

Israel und palästinensische Gruppen in Gaza lieferten sich kurz nach dem Tod von Adnan einen Schusswechsel. Die Hamas erklärte, israelische Flugzeuge hätten zwei Orte im Stadtzentrum von Gaza getroffen. Israel habe Kampfjets und Drohnen eingesetzt, um mehrere Orte im nördlichen Gazastreifen zu bombardieren, berichtete TRT-World-Korrespondent Nizar Sadawi aus Gaza. Palästinensische Gruppen hätten als Reaktion auf die israelischen Angriffe erneut Raketen abgefeuert, so Sadawi.