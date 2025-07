Gazastreifen unter Beschuss

Am Dienstag wurde der Tod des Palästinensers Khader Adnan nach seinem Hungerstreik in israelischer Haft bekanntgegeben. Danach kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften. Israelische Kampfflugzeuge haben daraufhin als Reaktion darauf Luftangriffe auf verschiedene Teile des Gazastreifens durchgeführt. Am frühen Mittwochmorgen sollen sich Gaza und Israel laut Medienberichten auf einen Waffenstillstand geeinigt haben.