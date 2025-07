Der Mehmet-Kubaşık-Platz: Dortmund widmet einen Platz dem NSU-Opfer

Mehmet Kubaşık ist das achte Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds NSU und wurde am 4.April 2006 in Dortmund getötet. Kubaşık wurde hinter der Theke in seinem Kiosk getötet. Die Stadt Dortmund widmete einen Platz an Mehmet Kubaşık, um die Taten der NSU nicht zu vergessen und stets an das Opfer zu gedenken. #NSU #MehmetKubasikPlatz #Rechtsradikalismus