Türkiye dankt Mexiko mit Schäferhund

Nach der Hilfe Mexikos bei der Erdbebenkatastrophe hat Türkiye als Zeichen der Dankbarkeit dem Land einen Schäferhund-Welpen als künftigen Rettungshund geschenkt. Der Rettungshund Proteo hatte im Februar das mexikanische Bergungsteam im Erdbebengebiet unterstützt und starb dabei. Der türkische Botschafter in Mexiko, Ilhan Kemal Tuğ, nahm am Mittwoch an der offiziellen Begrüßungszeremonie für den drei Monate alten Deutschen Schäferhund „Arkadaş” teil.