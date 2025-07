TRT Kurdi feiert Jubiläum

Rojbaş! Der kurdischsprachige Sender TRT Kurdî feiert Jubiläum - mit kurdischer Musik für alle. Mit vielseitigem Inhalt und in verschiedenen Dialekten strahlt der Fernsehsender bereits seit elf Jahren. Nicht nur in der Türkei, sondern auch im Iran, im Irak und in anderen Ländern werden Sendungen, Nachrichten und Serien in kurdischer Sprache angeschaut. Und das mit Erfolg. Einer Studie von GENAR zufolge ist TRT Kurdî von allen kurdischsprachigen TV-Kanälen derjenige mit den meisten Zuschauerquoten.