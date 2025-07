Nach dem Verbot mehrerer Wahllokale für die türkischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye bilden sich vor den übrigen Standorten in Deutschland lange Schlangen. Nach der Absage aus Berlin müssen die Wahllokale in Kiel, Bielefeld, Dortmund, Siegen, Limburg, Fulda, Saarbrücken, Mannheim und Ulm geschlossen bleiben.

Die Entscheidung löst eine heftige Debatte über den Umgang mit türkischen Staatsbürgern in Deutschland aus, auch der Vorwurf der Doppelmoral wird laut. Eine solche Einschränkung verkompliziere den Wahlprozess und zwinge die Menschen zu längeren Reisen und Wartezeiten, sagte der Parlamentskandidat der AK-Partei, Oğuz Ucuncu, der Londoner Nachrichtenseite Middle East Eye.

Die rund 145.000 Wahlberechtigten in Hessen haben beispielsweise nur Kassel und Frankfurt als Anlaufstelle, da die geplanten Wahllokale in Limburg und Fulda nicht genehmigt wurden.

Bis Dienstag können rund 1,4 Millionen wahlberechtigte Deutsch-Türken in den 26 Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Schon jetzt zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als bei der letzten Wahl ab