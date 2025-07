Tote nach Angriff in Serbien

Bei einem Angriff mit einer Schusswaffe in Serbien sind am Donnerstagabend mindestens acht Menschen getötet worden. Der Vorfall ereignete sich in Dubona, rund 60 Kilometer südlich von Belgrad. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger wurde laut Medienberichten auf der Flucht gefasst.