Das türkische Kommunikationsamt hat Unterhaltungsveranstaltungen für die vom Erdbeben betroffenen Kinder in den Provinzen Hatay und Malatya organisiert. Ziel sei die Reintegration der Kinder in das soziale Leben, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag berichtete.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe werden die Kinder in den betroffenen Provinzen mit diversen Spiel-Events unterhalten. Clowns und bekannte Zeichentrickfiguren sorgen ebenfalls dafür, dass die Kinder aufgeheitert werden. Zudem erhalten die Kleinen von den Veranstaltern Spiele geschenkt.

Zuvor hatte die gleiche Veranstaltung in den türkischen Provinzen Diyarbakır, Kahramanmaraş und Şanlıurfa stattgefunden.