A45-Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid gesprengt

Die bröckelnde Rahmede-Talbrücke auf der A45 ist am Sonntag erfolgreich gesprengt worden. Seit Ende 2021 war die Brücke aus den 1960er Jahren wegen Schäden am Tragwerk für den Verkehr gesperrt. Der Umleitungsverkehr belastete die Anwohner im Sauerland und die Wirtschaft in Lüdenscheid.