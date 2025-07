Argentinien: Hommage an Aşık Veysel

In Gedenken an den anatolischen Volkssänger und Poeten Aşık Veysel hat das türkische Yunus-Emre-Institut in Argentinien ein Konzert veranstaltet. Dabei sang eine argentinische Musikgruppe sein berühmtes Lied „Uzun ince bir yoldayım” in türkischer Sprache.