Im Rahmen der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye haben die ersten Wahlzettel aus dem Ausland ihren Zielort in Ankara erreicht. Dafür wurden diplomatische Kuriere beauftragt. Eine spezielle Kommission und Wahlbeobachter verschiedener Parteien kontrollieren den Transferprozess von den Auslandsvertretungen zu den angemieteten Flugzeugen von Turkish Airlines. Die versiegelten Säcke mit den Wahlzettel bekommen im Flieger jeweils einen Sitz zugeordnet.

Im Rahmen der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Türkiye haben seit dem 27. April bereits rund 1,75 Millionen Wahlberechtigte im Ausland ihre Stimme abgegeben, wie der Oberste Wahlrat (YSK) angibt. In europäischen Ländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich und Luxemburg sind die Wahllokale in den Auslandsvertretungen noch bis zum 9. Mai um 21:00 Uhr geöffnet. In Spanien, Italien, Polen, Litauen, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Kasachstan wurden die Wahlzettel bereits verschickt.

Der Sicherheit bei dem Transfer und der Aufbewahrung der Stimmzettel wird oberste Priorität beigemessen. Nach Ankunft der Auslandsstimmen in Ankara werden diese in Begleitung von Sicherheitskräften zur zuständigen Wahlbehörde gebracht. Bis zur Auszählung am Wahltag (14. Mai) werden die Stimmzettel aus dem Ausland im Messezentrum ATO Congresium aufbewahrt.