Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat von einer „Rekordbeteiligung“ der Auslandstürken bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gesprochen. Erdoğan bedankte sich bei einem Wahlkampfauftritt in der Provinz Aydın bei den Wählern, die trotz der Angriffe von Terrorsympathisanten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hätten.

Rund 1,8 Millionen türkische Wahlberechtigte im Ausland haben bereits abgestimmt, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag berichtete.

Bis Dienstagabend um 21 Uhr am waren die Wahllokalen in den Auslandsvertretungen geöffnet. An den Grenzübergängen wird noch bis zum 14. Mai gewählt.