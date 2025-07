Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Sonntag in Türkiye will der Oberste Wahlrat (YSK) einen barrierefreien Urnengang sicherstellen. Dafür werden landesweit Krankenwagen und Spezialfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Zudem werden mobile Wahllokale Hausbesuche machen. In den türkischen Wahllokalen werden zudem spezielle Wahlkabinen für Sehbehinderte zur Verfügung gestellt. Dank Braille-Schrift und Sprachausgabe können Wähler mit besonderen Bedürfnissen ihre Stimme auch ohne fremde Hilfe abgeben. In dem Land mit traditionell hoher Wahlbeteiligung werden alle Bevölkerungsschichten ermutigt, sich am demokratischen Prozess zu beteiligen – von jung bis alt. Bei den Wahlen am 14. Mai werden fünf Millionen Erstwähler erwartet. Bei der Präsidentschaftswahl treten Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu und Sinan Oğan gegeneinander an. Zugleich bewerben sich 24 politische Parteien und 151 unabhängige Kandidaten um Sitze im 600-köpfigen Parlament