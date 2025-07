Türkiye: Barrierefreie Wahl mit Stimmzettelschablone

Menschen mit Beeinträchtigungen haben sich am Sonntag ohne Probleme an den Türkiye-Wahlen beteiligt. Mit speziellen Stimmzettelschablonen konnten Sehbehinderte ohne fremde Hilfe wählen gehen. Wähler, die aufgrund von Krankheit ihr Haus nicht verlassen konnten oder in Krankenhäusern stationiert waren, haben ihre Stimme mithilfe mobiler Wahlurnen abgegeben.