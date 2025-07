Millionen von türkischen Staatsbürgern, die im Ausland leben, bereiten sich auf die Präsidentschaftswahl am 28. Mai vor. Dabei müssen bestimmte Fristen beachtet und Regeln eingehalten werden.

Der Urnengang für die Stichwahl wird im Ausland vom 20. bis zum 24. Mai stattfinden. Die Wahllokale werden sich dabei an denselben Orten wie schon bei der ersten Wahlrunde am Sonntag befinden. An den Grenzübergängen kann vom 20. Mai bis zum 28. Mai gewählt werden.

Bei der Präsidentschaftswahl am 14. Mai konnte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen. Deshalb gehen der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan (AK-Partei) und Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) in die Stichwahl am 28. Mai.

