Der Frauenanteil im türkischen Parlament hat nach der Parlamentswahl vom Sonntag ein Allzeithoch erreicht. Insgesamt 121 Frauen erlangten ein Mandat in der Großen Nationalversammlung.

Die Frauenquote steigt somit von 17,1 Prozent nach der Parlamentswahl 2018 auf nun 20,1 Prozent. Das Parlament setzt sich aus insgesamt 600 Mitgliedern zusammen.

Das jüngste Mitglied des neuen Parlaments ist die 25-jährige Zehranur Aydemir, Abgeordnete der AK-Partei in Ankara.

Millionen türkische Wähler waren am Sonntag an den Urnen, um den nächsten Präsidenten und das Parlament zu wählen. Bei der Präsidentschaftswahl scheiterten die Kandidaten an der 50-Prozent-Hürde. Der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdoğan erhielt die meisten Stimmen (49,52 Prozent). Am 28. Mai geht er in die Stichwahl mit seinem Hauptkonkurrenten Kemal Kılıçdaroğlu (44,88 Prozent).