Wahlberechtigte Türken im Ausland können seit Samstagmorgen ihre Stimme bei der Stichwahl um das Präsidentenamt abgeben. An 167 Standorten in 73 Ländern werden dafür Wahllokale bereitgestellt. Bis Sonntagnachmittag gaben laut dem Obersten Wahlrat (YSK) 892.571 Auslandstürken ihre Stimmen ab.

Die Stimmabgabe im Ausland läuft noch bis zum 24. Mai, aber an Grenzübergängen in Türkiye kann weiterhin bis zum 28. Mai gewählt werden. Die Stimmzettel aus dem Ausland werden im Anschluss unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen von diplomatischen Kurieren nach Türkiye gebracht.

Millionen türkische Wähler waren am vergangenen Sonntag an den Urnen, um den nächsten Präsidenten und das Parlament zu wählen. Bei der Präsidentschaftswahl scheiterten die Kandidaten an der 50-Prozent-Hürde. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan erhielt die meisten Stimmen (49,52 Prozent). Er geht am 28. Mai in die Stichwahl gegen Kemal Kılıçdaroğlu (44,88 Prozent).