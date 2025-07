Nach erneuten Vorwürfen zu illegalen Pushbacks in Griechenland hat EU-Kommissarin Ylva Johansson eine lückenlose Aufklärung gefordert. „Meine Dienststellen haben eine formelle Aufforderung an die griechischen Behörden gerichtet, diesen Vorfall vollständig und unabhängig zu untersuchen“, twitterte Johansson am Montag.

Die „New York Times“ hatte am Wochenende Videomaterial veröffentlicht, auf dem zu sehen sein soll, wie die griechische Küstenwache Asylsuchende auf einem Floß aussetzt. Die Menschen sollen anschließend von türkischen Behörden gerettet worden sein. Eigentlich muss bei Schutzsuchenden geprüft werden, ob sie einen Anspruch auf Asyl haben. Die Regierung in Athen äußerte sich bislang nicht dazu.

Immer wieder Pushbacks gegen Geflüchtete

Die sogenannten Pushbacks der griechischen Küstenwache gegen Geflüchtete sind keine Neuheit. Seit 2020 blockiert und beschädigt das EU-Land immer wieder Migrantenboote bei der Überfahrt von Türkiye nach Griechenland.

Türkiye, die Vereinten Nationen (UN) und zahlreiche Menschenrechtsorganisationen kritisieren die rechtswidrige Praxis. Auch europäische Medien werfen Griechenland das illegale Zurückdrängen von Migranten vor.

Berichten zufolge soll die griechische Polizei zudem mehrmals Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse gegen Migranten einsetzt haben, um sie daran zu hindern, die griechisch-türkische Grenze zu überqueren.

Zeugen berichten von zahlreichen Rechtsverletzungen. Dazu gehören exzessive Gewaltanwendung durch griechische Grenzeinheiten, der Einsatz scharfer Munition, illegale Festnahmen und systematische Rückführungen nach Türkiye. Trotz aller Beweise, Medienberichte und Behördenerklärungen werden weiterhin Pushbacks gemeldet.

Der exklusive Dokumentarfilm „Pushback“ von TRT World wirft ein Schlaglicht auf die illegale Zurückweisung von Asylsuchenden in der Ägäis durch Griechenland. Außerdem thematisiert die Produktion die Mitschuld der Europäischen Union an den unmenschlichen Praktiken.