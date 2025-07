Die Stimmen der im Ausland lebenden Türken für die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen sind am Donnerstag in Ankara eingetroffen. Drei Flugzeuge brachten die Wahlurnen mit den Stimmen der Auslandtürken aus europäischen Ländern in die türkische Hauptstadt. Die Wahllokale in den diplomatischen Vertretungen hatten am Mittwochabend geschlossen.

Die Stimmen aus dem Ausland werden an das Übersee-Wahlbüro im ATO-Kongresszentrum geschickt. Sie werden am Sonntag ab 17 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) zusammen mit den anderen Stimmen ausgezählt, nachdem die Wahl im Inland beendet ist. Die Stimmabgabe an den Grenzübergängen wird bis Sonntag 17 Uhr Ortszeit fortgesetzt.

Vorläufigen Zahlen zufolge haben bisher rund 1,78 Millionen türkische Staatsbürger im Ausland ihre Stimme für die Präsidentschaftswahl am Sonntag abgegeben. In der Stichwahl am 28. Mai stehen sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan von der Volksallianz und sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu von der Allianz der Nation gegenüber. Im ersten Wahlgang am 14. Mai hatte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht.

