Die Stimmabgabe für die zweite Runde der Präsidentschaftswahl in Türkiye beginnt am Sonntag um 08:00 Uhr und endet um 17:00 Uhr.

Für die türkische Präsidentschaftswahl werden landesweit mehr als 191.000 Wahlurnen in 973 Bezirken und 1094 Wahlkreisen aufgestellt. Über 60 Millionen Wähler im Inland sind aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Zur Wahl stehen Recep Tayyip Erdoğan (Volksallianz) und Kemal Kılıçdaroğlu (Allianz der Nation).

Vor der Stimmabgabe können sich die Wähler mit einem offiziellen Ausweisdokument, das ihre türkische Identifikationsnummer und ein Foto enthält, im Wahllokal anmelden. Der Informationszettel für Wähler, der den Ort der Stimmabgabe angibt, muss nicht mitgebracht werden. Wähler, die den Informationszettel nicht erhalten haben, können auf der Website der Obersten Wahlbehörde (YSK) herausfinden, in welchem Wahllokal sie ihre Stimme abgeben können. Das Betreten der Wahllokale mit Geräten wie Mobiltelefone, Kameras oder Camcorder ist verboten.

Die Wähler markieren auf dem Stimmzettel das Feld eines Kandidaten und legen diesen in einen Umschlag. Dieser wird danach in die Wahlurne geworfen. Zuletzt wird die Stimmabgabe mit einer Unterschrift bestätigt. Nachdem die Wahllokale schließen, werden die abgegebenen Stimmzettel gezählt und aufgezeichnet.

Für Wähler, die wegen Krankheit oder Behinderung nicht ins Wahllokal können, werden erneut mobile Wahllokale bereitgestellt. Außerdem bekommen sehbehinderte Wähler wie bereits beim ersten Wahlgang am 14. Mai einen speziellen Stimmzettel.

Stimmabgabe im Ausland

Für etwa 3,5 Millionen Wähler, die im Wählerregister für das Ausland registriert sind, wurden an 167 Standorten und 151 Vertretungen in 73 Ländern Wahllokale eingerichtet.

Die Stimmabgabe in den Auslandsvertretungen endete am 24. Mai. Die Stimmabgabe an den türkischen Grenzübergängen ist noch bis Sonntag um 17:00 Uhr möglich.

Die im Ausland gesammelten Stimmzettel wurden bereits mit Flugzeugen und in Begleitung von diplomatischen Kurieren nach Türkiye gebracht. Bis zum Wahltag werden sie unter Aufsicht der Wahlkommission im ATO Congresium in Ankara aufbewahrt. Nach Abschluss der Stimmabgabe im Inland werden alle Stimmen ausgezählt.

Wahllokale

Die Wahllokale gewährleisten eine anonyme und sichere Stimmabgabe. Die Parteimitglieder und Wahlbeobachter an den Wahlurnen dürfen keine Abzeichen, Embleme oder sonstige Symbole tragen, die auf ihre Parteizugehörigkeit hinweisen. Der Wahlvorstandsvorsitzende und die Mitglieder des Wahlvorstands legen vor Beginn ihrer Arbeit einen öffentlichen Eid vor den Wahlhelfern ab und überprüfen, ob die Wahlurnen leer sind. Sie garantieren zudem einen transparenten Wahlprozess. Während der Stimmabgabe haben Schwangere, Kranke, Menschen mit Behinderungen und Ältere Vorrang.

Verbote am Wahltag

Am Wahltag darf von 06:00 bis 24:00 Uhr kein Alkohol verkauft werden. Das gilt auch für die Gastronomie. Zudem ist der öffentliche Konsum von alkoholischen Getränken untersagt. Unterhaltungslokale bleiben während des Wahlvorgangs geschlossen. Eine zeitliche Einschränkungen herrscht auch bei Hochzeiten. Diese dürfen erst ab 18:00 Uhr stattfinden.

Waffen dürfen lediglich Sicherheitskräfte tragen. Die Medien dürfen am Wahltag bis 18:00 Uhr keine Nachrichten, Prognosen oder Kommentare zur Wahl oder zu den Wahlergebnissen veröffentlichen. Zwischen 18:00 und 21:00 Uhr dürfen nur Nachrichten und Mitteilungen der Obersten Wahlbehörde (YSK) gezeigt werden. Ab 21:00 Uhr wird die Sperrfrist komplett aufgehoben. Diese kann auf Anweisung der YSK auch bereits vorher aufgehoben werden.