Die türkischen Wählerinnen und Wähler werden am heutigen Sonntag für die Präsidentschaftswahl erneut zu den Urnen gebeten. Im ersten Wahlgang am 14. Mai konnte kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen.

In der ersten Runde hatte die sogenannte Volksallianz unter dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan die Mehrheit im Parlament und mit 49,52 Prozent auch die meisten Stimmen bei der Präsidentschaftswahl erhalten.

Erdoğan tritt nun in der Stichwahl gegen Kemal Kılıçdaroğlu an, den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei Republikanische Volkspartei (CHP) und gemeinsamen Kandidaten der oppositionellen „Allianz der Nationen“.

Mehr als 60 Millionen Menschen sind wahlberechtigt, darunter 4,9 Millionen Erstwähler. An insgesamt 191.885 Wahlurnen können die türkischen Wähler ihre Stimme abgeben.

20.00 Uhr – Erste Reaktionen zur Wiederwahl Erdoğans

- Der venezolanische Präsident Maduro beglückwünscht und feiert den „Triumph seines Bruders und Freundes“ Erdoğan

- Katarischer Emir Al Thani: Ich gratuliere meinem lieben Bruder Recep Tayyip Erdoğan zum Sieg

- Ungarischer Premierminister Orban: Glückwunsch an Präsident Erdoğan zu seinem unbestreitbaren Wahlsieg

- Aserbaidschanischer Präsident Alijew gratuliert Erdoğan zur Wiederwahl und lädt ihn nach Baku ein

- Büro des somalischen Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud: Glückwunsch an meinen Freund und Bruder Erdoğan

- Pakistanischer Premierminister Sharif gratuliert Präsident Erdoğan zum Wahlsieg: Ergebnis spiegele das Vertrauen des türkischen Volkes in seine dynamische Führung wider

- Libyscher Premierminister Dbeibah: Dieser Sieg ist eine Erneuerung des Vertrauens der Menschen in seine erfolgreichen Projekte und seine Politik, die sein Land in die Reihen der entwickelten Nationen bringt

19.22 Uhr – Erdoğan spricht über seinen Wahlsieg nach vorläufigen Ergebnissen

- Ich möchte jedem einzelnen Mitglied unseres Volkes danken, das uns erneut die Verantwortung übertragen hat, das Land für die nächsten fünf Jahre zu regieren

- Die Sieger der Wahl sind unsere 85 Millionen Bürger

- Euer Wille hat sich als unbeugsame Macht bei den Wahlen in Türkiye durchgesetzt

- Mit diesem Sieg hat sich das Tor zum „Türkiye-Jahrhundert” geöffnet

19.45 Uhr - 98,8 % der Stimmen ausgezählt

Recep Tayyip Erdoğan: 52,1 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 47,9 %

18.30 Uhr - 94,1 % der Stimmen ausgezählt

Recep Tayyip Erdoğan: 52,43 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 47,57 %

18.15 Uhr - 89,8 % der Stimmen ausgezählt

Recep Tayyip Erdoğan: 52,72 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 47,28 %

18.00 Uhr - 85,14 % der Stimmen ausgezählt

Recep Tayyip Erdoğan: 53,15 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 46,85 %

17.50 Uhr - 79,1 % der Stimmen ausgezählt

Recep Tayyip Erdoğan: 53,7 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 46,3 %

17.35 Uhr - 61,4 % der Stimmen ausgezählt

Recep Tayyip Erdoğan: 55,26 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,74 %

17.27 Uhr - 55,2 % der Stimmen ausgezählt

Recep Tayyip Erdoğan: 55,8 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 44,2 %

17.15 Uhr - Die ersten Hochrechnungen

Recep Tayyip Erdoğan: 58,0 %

Kemal Kılıçdaroğlu: 42,0 %

16.03 Uhr – Oberster Wahlrat (YSK) äußert sich zum Verlauf der StichwahlYSK-Präsident Ahmet Yener: Bisher wurden keine Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe registriert.

16.00 Uhr - Ende der Stimmabgabe für den zweiten Wahlgang

Die Stimmabgabe für den zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahl ist beendet.

Die Wahllokale wurden um 17 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ) geschlossen.

11.08 Uhr - Kranke und Behinderte können von zu Hause aus wählen

Der Oberste Wahlrat (YSK) gewährleistet auch bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl eine barrierefreie Stimmabgabe. Dazu werden im ganzen Land Krankenwagen und Spezialfahrzeuge eingesetzt. Außerdem machen Wahlhelfer mit mobilen Urnen bei gemeldeten Wählern Hausbesuche.

Eine von ihnen ist die 18-jährige Sümeyye Şahin in der südöstlichen Provinz Adıyaman. Wahlhelfer brachten der jungen Frau eine mobile Wahlkabine bis zur Wohnung und informierten sie über den Ablauf der Wahl. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Anadolu bedankte sich Şahin für den einwandfreien Service. Sie hoffe, dass das Wahlergebnis dem ganzen Land Glück bringen möge.

10:40 Uhr - Wahlergebnisse früher als in der ersten Runde erwartet

Wie Mustafa Fatih Yavuz von TRT World aus Ankara berichtet, rechnet der Leiter des Obersten Wahlrates (YSK) diesmal mit schnelleren Ergebnissen. Wahlbeobachter sagten, dass sie bei dieser Wahl weniger ungültige Stimmen erwarteten, so Yavuz. Der Wahlzettel sei diesmal viel einfacher zu verstehen als am Wahltag am 14. Mai.

In der ersten Runde hatten vier Kandidaten an der Präsidentschaftswahl teilgenommen. Gleichzeitig fanden die türkischen Parlamentswahlen statt, an denen mehr als 24 Parteien teilnahmen.

10.10 Uhr - Erdoğan und Kılıçdaroğlu geben ihre Stimme ab

Präsident Erdoğan ist in Begleitung seiner Frau Emine Erdoğan in der Saffet Çebi Mittelschule in Istanbul eingetroffen, um seine Stimme abzugeben.

Als er das Wahllokal in der Nähe seines Wohnortes im Istanbuler Stadtteil Üsküdar betrat, wurde er von einer jubelnden Menge empfangen.

Oppositionskandidat Kılıçdaroğlu gab in der türkischen Hauptstadt Ankara seine Stimme ab.

09.30 Uhr - Kılıçdaroğlu setzte im Wahlkampf auf Migrationspolitik

Die Wahlplakate vor der Stichwahl des Oppositionskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu mit der Botschaft „Die Syrer werden zurückkehren“ waren in ganz Istanbul zu sehen. Gemeinsam mit seinem Bündnis verspricht er die Heimkehr von Millionen syrischer Flüchtlinge.

Die Politik-Analystin Ravza Kavakçı Kan sagte gegenüber TRT World, dass sich Kılıçdaroğlus Verhalten in den letzten zwei Wochen stark verändert habe: „Am Anfang war er sehr freundlich und positiv. Aber gleich nach der ersten Runde haben wir sehr harte Botschaften gehört, vor allem fremdenfeindliche Botschaften in Bezug auf Einwanderer und Flüchtlinge. Nach der ersten Runde hat sich das Auftreten von Kılıçdaroğlu sehr verändert“.

08.10 Uhr - Türken beginnen mit der Stimmabgabe

Die Stimmabgabe hat um 8 Uhr Ortszeit begonnen und endet um 17 Uhr Ortszeit (16 Uhr MESZ).

08.00 Uhr - Wahllokale geöffnet

In ganz Türkiye haben die Wahllokale um 8 Uhr Ortszeit für die Stichwahl um das Präsidentenamt geöffnet.

Wie der Oberste Wahlrat (YSK) des Landes mitteilte, gaben bis Samstag 16 Uhr Ortszeit (15 Uhr MESZ) mehr als 1,92 Millionen Menschen in den Auslandsvertretungen und an türkischen Grenzübergängen ihre Stimme ab.

Bei den Wahlen am 14. Mai hatten rund 1,84 Millionen türkische Staatsbürger im Ausland bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ihre Stimme abgegeben.

Die Stimmabgabe in den Auslandsvertretungen endete für die Stichwahl am 24. Mai. Die Stimmabgabe an den türkischen Grenzübergängen ist noch bis Sonntag 17 Uhr möglich.