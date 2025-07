Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Stichwahl um die Präsidentschaft gewonnen. Vorläufigen Ergebnissen vom Sonntagabend zufolge setzte er sich mit 52,14 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu durch, der auf knapp 48 Prozent kam. Der Oberste Wahlrat (YSK) wird die endgültigen Ergebnisse am 1. Juni bekannt geben.

Erdoğan erhielt etwa 27,5 Millionen Stimmen – Kılıçdaroğlu kam auf rund 25 Millionen Stimmen.

Im Istanbuler Hauptquartier der AK-Partei hielt der sichtlich begeisterte Präsident unter lautem Jubel Tausender seiner Anhänger eine Siegesrede. „Wir haben die Stichwahl um die Präsidentschaft mit der Unterstützung der Bürger abgeschlossen. Ich danke allen, die ihre Stimme abgegeben haben“, sagte er. „Uns wurde die Verantwortung übertragen, fünf weitere Jahre zu regieren.“

Die Stichwahl am Sonntag war die erste ihrer Art in der Geschichte des Landes. Im ersten Wahlgang am 14. Mai hatte keiner der Präsidentschaftskandidaten die absolute Mehrheit erreicht.