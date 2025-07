In Deutschland, wo die größte türkische Diaspora der Welt lebt, sind Hunderte Türkischstämmige auf die Straßen gegangen, um den Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zu feiern.

Am Sonntagabend feierten Anhänger in Berlin in türkisch geprägten Bezirken wie Kreuzberg den Triumph des Staatschefs, indem sie Lieder sangen sowie Fahnen und Plakate hochhielten.

Am Berliner Kurfürstendamm machten Erdoğan-Anhänger mit einem Autokorso auf sich aufmerksam, begleitet von Slogans und Hupkonzerten. Auch in weiteren deutschen Städten, darunter Köln und Frankfurt, war die Feierstimmung groß.

Die Wiederwahl Erdoğans zum türkischen Präsidenten wurde am Sonntagabend vom Vorsitzenden des Obersten Wahlrates von Türkiye (YSK) bestätigt. Nach inoffiziellen Ergebnissen, bei denen 99,43 % der Stimmen ausgezählt wurden, hat Erdoğan die Stichwahl mit 52,14 % der Stimmen gewonnen, während sein oppositioneller Gegenkandidat Kemal Kılıçdaroğlu 47,86 % der Stimmen erhielt, wie YSK-Vorsitzender Ahmet Yener vor Reportern in der Hauptstadt Ankara erklärte.

Am 14. Mai hatte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht, sodass es zu einer Stichwahl kam. Amtsinhaber Erdoğan hatte damals mit 49,52 % der Stimmen den Sieg knapp verfehlt.

Mehr als 64,1 Millionen türkische Bürgerinnen und Bürger waren für die Wahl registriert. Davon gaben bei der Stichwahl über 1,9 Millionen Stimmberechtigte in Wahllokalen im Ausland ihre Stimme ab.