30. Jahrestag des Solinger Brandanschlags

Auch 30 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen hält der Schmerz der Familie Genç an. Ihr Wohnhaus wurde am 29. Mai 1993 von Rechtsextremisten in Brand gesetzt. Bei dem rassistischen Angriff wurden fünf Familienmitglieder getötet.