Russischer Raketenangriff auf Kiew fordert drei Todesopfer

Russland hat in der Nacht zu Donnerstag erneut die ukrainische Hauptstadt mit Raketen beschossen. Mindestens drei Menschen wurden dabei getötet, darunter ein neunjähriges Mädchen. Der Angriff am Kindertag löste in Kiew eine Welle der Empörung aus.