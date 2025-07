Donnerstag, 1. Juni 2023

Bei einem Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew wurden drei Menschen getötet, darunter zwei Kinder, wie die Militärverwaltung in Kiew mitteilt.

„Im Bezirk Desnyansky sind drei Menschen gestorben und vier Menschen wurden verletzt“, schreibt die Kiewer Stadtverwaltung auf Telegram.

00:00 Uhr MEZ - Russland kritisiert Berlin nach Schließung von Konsulaten

Russland verurteilt die Entscheidung Berlins, vier von fünf russischen Generalkonsulaten in Deutschland zu schließen. Dies könne die Beziehungen zwischen den beiden Ländern gefährden.

Der Schritt erfolgt, nachdem Moskau die Anzahl der Mitarbeiter in der deutschen Botschaft und den dazugehörigen Einrichtungen in Russland eingeschränkt hat.

In einer Erklärung bezeichnet das russische Außenministerium die Forderung Deutschlands, die russischen Generalkonsulate in Hamburg, Leipzig, München und Frankfurt am Main bis zum 31. Dezember dieses Jahres zu schließen, als „weiteren unfreundlichen Schritt, der auf die weitere Zerstörung“ der bilateralen Beziehungen abziele.

Das Ministerium behauptet, dass Deutschland die Massenausweisung russischer Diplomaten aus dem Land „unter fadenscheinigen Vorwänden“ initiiert habe.

„Die russische Seite lehnt jegliche Versuche Berlins ab, sich von der Verantwortung für die ständige Eskalation freizusprechen. Wir fordern die deutschen Behörden erneut auf, dies zu unterlassen“, heißt es.

23:00 Uhr MEZ - Lawrow tadelt US-Botschafter in Südafrika

Der russische Außenminister Sergej Lawrow soll gesagt haben, dass sich Reuben Brigety, der US-Botschafter in Südafrika, um seine eigenen Angelegenheiten kümmern solle, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet. Zuvor hatte Brigety behauptet, dass Südafrika Waffen an Russland geliefert habe.

Angesprochen auf die Vorwürfe des US-Diplomaten, dass das Frachtschiff „Lady R“ Waffen von Südafrika nach Russland transportiert habe, antwortet Lawrow: „Südafrika ist ein souveräner Staat. Russland ist ebenfalls ein souveräner Staat. Und wir gestalten unsere Beziehungen in voller Übereinstimmung mit den Normen und Prinzipien des Völkerrechts, die in diesem Bereich existieren.“

„Wenn ein US-amerikanischer oder irgendein anderer ausländischer Botschafter vom anderen Ende des Ozeans etwas vermutet, sollte er sich lieber um seine eigenen Angelegenheiten kümmern“, sagt Lawrow.

Was Waffenlieferungen betreffe, „verletzt Russland niemals internationale Normen, im Gegensatz zu unseren westlichen Gegenspielern, die dies tun, während sie ihre Neutralität in Bezug auf die Entwicklungen in der Ukraine erklären, aber dieses Land mit großen Mengen an modernen Langstrecken- und im Allgemeinen unsicheren Waffen versorgen (...)“, fügt er hinzu. Damit bezieht er sich auf Granaten mit abgereichertem Uran.

Der Westen habe Waffen an das „Regime“ in Kiew geschickt, „dessen Beamte gedroht haben, alle Russen zu töten“, betont Lawrow. „Daher sollten US-Botschafter besser auf ihr eigenes Image in den Augen der ausländischen Öffentlichkeit achten.“

