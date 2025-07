Chinas Industrieproduktion ist im Mai dank angezogener Nachfrage überraschend von einem Rückgang auf ein Wachstum umgeschwenkt. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai auf 50,9 von 49,5 im April und lag damit über der 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt, wie die Umfrage vom Donnerstag zeigte. Der Wert übertraf die Analysten-Erwartungen einer Reuters-Umfrage von 49,5 und stand im Gegensatz zu dem am Mittwoch veröffentlichten offiziellen PMI, der einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit zeigte.

Die Teilindizes zeigten, dass die Produktion so schnell wie seit elf Monaten nicht mehr gestiegen ist. Auch die Auftragseingänge einschließlich der neuen Exporte legten im Mai zu. Allerdings drückt die Sorge über die globalen Wirtschaftsaussichten die Zuversicht der Unternehmen für die kommenden zwölf Monate. Nach dem Einbruch der Gewinne im April blieben die Unternehmen bei der Einstellung neuer Mitarbeiter zurückhaltend - der Teilindex für die Beschäftigung ging im Mai den dritten Monat in Folge zurück. „Dem derzeitigen Wirtschaftswachstum fehlt es an innerem Antrieb und den Marktteilnehmern an Vertrauen“, fasste Wang Zhe, leitender Ökonom bei der Caixin Insight Group, die derzeitige Stimmung in China zusammen. Dies unterstreiche, wie wichtig die Wiederherstellung und Stärkung der Nachfrage für die Erholung der chinesischen Wirtschaft nach der Pandemie sei.