Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat sich nach der ersten Kabinettssitzung zur Zukunft von Türkiye geäußert. Alle 85 Millionen Bürgerinnen und Bürger würden gemeinsam das „Jahrhundert von Türkiye" aufbauen, sagte Erdoğan am Dienstag in Ankara. Bei den jüngsten Wahlen habe jeder einzelne Bürger „unabhängig von ihrer politischen Präferenz“ gewonnen.

„Bei diesen Wahlen hat jeder in Türkiye mit uns und unserem Bündnis gesiegt“, betonte der türkische Präsident. Für die neue Amtsperiode versprach Erdoğan, alle Bürgerinnen und Bürger in seiner Politik zu berücksichtigen. Er werde weiterhin für das Land arbeiten, ohne „jemanden oder eine Gruppe“ auszuschließen.

In Türkiye wurde am 28. Mai eine Stichwahl um das Präsidentenamt abgehalten, nachdem in der ersten Runde am 14. Mai kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Erdoğan gewann das Rennen mit 52,18 Prozent der Stimmen, während der Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu nach den offiziellen Ergebnissen 47,82 Prozent der Stimmen erhielt.

Am Samstag stellte Erdoğan nach seiner Amtseinführung in Ankara sein neues Kabinett vor.