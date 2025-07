Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat eine ehemalige US-Bankerin zur Chefin der türkischen Zentralbank ernannt. Hafize Gaye Erkan ersetzt Şahap Kavcıoğlu, wie am Freitag im türkischen Amtsblatt veröffentlicht wurde. Die an der Universität Princeton ausgebildete Erkan ist die erste Frau in dem Amt.

Die 41-jährige studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Boğaziçi-Universität in Istanbul und erwarb dort 2001 ihren Bachelor als eine der besten Absolventinnen ihres Jahrgangs. Sie erhielt daraufhin mehrere Stipendienangebote und entschied sich für die Universität Princeton in den USA, wo sie ihren Schwerpunkt auf Finanzwirtschaft und Mathematik legte. Dort promovierte sie später in einer Rekordzeit von zwei Jahren im Bereich Optimierungs- und Finanztechnik. Erkan absolvierte außerdem zwei Ausbildungsprogramme: Managementwissenschaften an der Harvard Business School und Unternehmensführung an der Universität Stanford.

In ihrer Berufslaufbahn bekleidete Erkan eine Reihe von Spitzenpositionen in großen Unternehmen. Sie war Co-CEO der US-amerikanischen First Republic Bank und Mitglied des Verwaltungsrats von Marsh McLennan - einem Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Versicherungswesen. Zudem war Erkan Geschäftsführerin der Investmentbank Goldman Sachs und Mitglied des Verwaltungsrats des Juwelierunternehmens Tiffany & Co.

Erkan war die erste Frau unter 40 Jahren, die eine CEO-Position bei einer der 100 größten US-Banken innehatte. Sie wurde in die „Top 40 unter 40“-Listen der San Francisco Business Times und von Crain New York Business aufgenommen. Im Jahr 2019 wurde Erkan in Crains „Notable Women of Banking & Finance“-Liste und in American Bankers „Women to Watch“-Liste aufgenommen.

Erkan verfügt über Fachwissen in den Bereichen Bankwesen, Investitionen, Risikomanagement, Technologie und digitale Innovation. Sie ist außerdem Mitglied des Beirats der Fachabteilung Optimierungs- und Finanztechnik an der Universität Princeton.