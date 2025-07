Samstag, 10. Juni 2023

Als Drohnentrümmer bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Odessa am Schwarzen Meer auf ein Gebäude fielen und einen Brand auslösten, sind drei Zivilisten getötet worden, wie das ukrainische Militär bekanntgab.

Die Luftverteidigung in der Region Odessa habe in den letzten Wochen bei nächtlichen Luftangriffen auf ukrainische Städte acht „Shahed“-Drohnen und zwei Raketen abgeschossen, sagte ein Sprecher des südlichen Militärkommandos.

„Als Ergebnis des Luftkampfes fielen Trümmer einer der Drohnen auf ein Hochhaus-Apartment und verursachten einen Brand“, sagt die Militäroffizierin Natalia Humeniuk in einer Erklärung.

Die Rettungsdienste geben an, dass 27 Personen, darunter drei Kinder, verletzt worden seien. Das Feuer sei schnell gelöscht worden und 12 Personen seien aus dem Gebäude gerettet worden.

11:36 MEZ – Bundeskanzler Scholz plant baldiges Gespräch mit Putin

Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, er plane, in Kürze mit dem russischen Präsidenten Putin zu telefonieren, um ihn dazu aufzufordern, die russischen Truppen aus der Ukraine abzuziehen.

Bei einer Veranstaltung der Evangelischen Kirche in Nürnberg sagt Scholz, dass er in der Vergangenheit mit Putin bereits ein Telefonat geführt habe. „Ich plane es bald wieder zu tun“, sagt er.

„Es ist nicht vernünftig, die Ukraine dazu zu zwingen, den Überfall zu genehmigen und zu akzeptieren, den Putin begangen hat und dass Teile der Ukraine einfach so russisch werden“, fügt Scholz hinzu. Er erklärt, er werde daran arbeiten sicherzustellen, dass die NATO nicht in den Krieg hineingezogen wird.

10:48 MEZ – Kanadischer Premier Trudeau besucht Kiew

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau besucht Kiew als Geste der Unterstützung, während sich die Ukraine auf eine große Gegenoffensive gegen russische Truppen vorbereitet und mit regelmäßigen Luftangriffen zu kämpfen hat.

Trudeau erweist den ukrainischen Soldaten, die seit 2014 gegen prorussische Kräfte kämpfen, an einer Gedenkstätte in der Innenstadt von Kiew seine Ehre.

Kanada ist NATO-Mitglied und verfügt im weltweiten Vergleich über eine der größten ukrainischen Gemeinden. Das Land hat der Ukraine militärische und finanzielle Unterstützung während der von Russland im Februar 2022 gestarteten groß angelegten Offensive bereitgestellt.

Trudeaus Reise nach Kiew fand nach einer Nacht mit russischen Raketen- und Drohnenangriffen auf Ziele außerhalb der Hauptstadt statt, darunter Odessa, die Region Poltawa und Charkiw.

02:38 Uhr MEZ — UN: Ukraine nach Dammbruch in einer „deutlich schlimmeren“ Situation

Die humanitäre Situation in der Ukraine ist „deutlich schlimmer“ als vor dem Einsturz des Kachowka-Staudamms, warnt der führende UN-Hilfsbeamte.

Untergeneralsekretär Martin Griffiths sagt, dass „außergewöhnliche“ 700.000 Menschen Trinkwasser benötigen, und warnt davor, dass die verheerenden Überschwemmungen in einem der wichtigsten Kornkammern der Welt fast zwangsläufig zu niedrigeren Getreideexporten, höheren Lebensmittelpreisen weltweit und weniger Nahrungsmitteln für Millionen von Bedürftigen führen werden.

„Dies ist ein umfassendes Problem“, sagt er in einem Interview mit der Associated Press. „Aber die Wahrheit ist, dass dies erst der Anfang der Konsequenzen dieses Vorfalls ist.“

Griffiths sagt, dass die Vereinten Nationen hauptsächlich über ukrainische Hilfsgruppen 30.000 Menschen in überfluteten Gebieten unter Kontrolle der Ukraine erreicht hätten. Russland habe bisher keinen Zugang zu den von ihm kontrollierten Gebieten gewährt, damit die UN den Opfern der Überschwemmungen helfen könne.

Griffiths sagt, dass er sich am Mittwoch mit dem russischen UN-Botschafter Vassily Nebenzia getroffen habe, um die russischen Behörden „um Zugang für unsere Teams in der Ukraine zu bitten, um Hilfe zu leisten und Unterstützung für Ukrainer in diesen Gebieten zu bieten“.

„Wir geben ihnen gerade Informationen, um Moskau in die Lage zu versetzen, hoffentlich eine positive Entscheidung in dieser Angelegenheit zu treffen“, sagt er. „Ich hoffe, dass das der Fall sein wird.“

02:19 Uhr MEZ — Neuseelands staatlicher Rundfunk korrigiert „prorussische“ Berichte

Der staatliche Rundfunk Neuseelands hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über die russische Offensive in der Ukraine so bearbeitet wurden, dass sie eine „prorussische Sichtweise“ widerspiegeln.

Radio Neuseeland hat mindestens zwei Berichte, die ursprünglich von der Nachrichtenagentur Reuters verfasst wurden, korrigiert. Diese seien „unangemessen bearbeitet“ worden, als sie online veröffentlicht wurden, hieß es in der Erklärung.

Ein Bericht wurde geändert, um eine Erwähnung der „prowestlichen Regierung“ der Ukraine einzufügen, die ethnische Russen unterdrücke, während ein anderer die Maidan-Revolution von 2014, bei der der pro-moskauer Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt wurde, als „Putsch“ bezeichnete.

„RNZ untersucht, wie ein Artikel über den Konflikt in der Ukraine auf ihrer Website geändert wurde, um eine prorussische Sichtweise widerzuspiegeln“, sagte der Sender in einer Nachrichtenmeldung, nachdem der erste Artikel entdeckt wurde.

„Die von RNZ veröffentlichte Version enthielt eine falsche Darstellung der Ereignisse. Der Artikel wurde inzwischen korrigiert.“ Der Sender entdeckte später, dass mindestens ein weiterer Artikel geändert worden war. „RNZ ist besorgt und nimmt diesen Vorfall äußerst ernst“, heißt es in der Erklärung.

00:34 Uhr MEZ — UN-Überwachungsbehörde: Wasserstand in Reservoirs, die Kühlwasser für das Kernkraftwerk Saporischschja liefern, fällt weiter

Der Wasserstand in Reservoirs, die das Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine mit Kühlwasser versorgen, sei nach dem Einsturz des großen Damms weiter gesunken, so die nukleare UN-Überwachungsbehörde.

Laut den Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die in der Anlage anwesend sind, sinkt die Wasserhöhe im Reservoir weiterhin um etwa 5 Zentimeter pro Stunde und sei auf 11,62 Meter gefallen. Im Vergleich dazu lag dieser Wert bei fast 17 Metern vor der Beschädigung des Damms am Dienstag.

„Es bleibt unklar, auf welcher Höhe das Kachowka-Reservoir sich stabilisieren wird und ob dies geschehen wird, bevor es ein Niveau erreicht, bei dem die Pumpen nicht mehr betrieben werden können“, sagt IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in einer Erklärung.

„Selbst wenn keine unmittelbare Bedrohung besteht, verursacht die Dammkatastrophe erhebliche neue Schwierigkeiten für das Kernkraftwerk Saporischschja zu einer Zeit, in der die nukleare Sicherheits- und Gefahrensituation bereits äußerst fragil und während des militärischen Konflikts potenziell gefährlich ist“, fügt er hinzu.

Grossi werde nächste Woche nach Kiew und zum Saporischschja-Kraftwerk reisen, um Einzelheiten zum neuen Hilfspaket der IAEA vorzustellen.