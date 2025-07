Nach der Präsidentschaftswahl stattet Recep Tayyip Erdoğan seinen ersten Auslandsbesuch in Nordzypern ab. Der nordzyprische Präsident Ersin Tatar begrüßt den Besuch seines Amtskollegen, wie er in einem Interview mit der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag bekanntgab. „Der Besuch von Präsident Erdoğan zeigt den Wert, den Türkiye der Nordzypern angesichts des Embargos, der Isolation und der Hindernisse, die uns von der Welt auferlegt werden, beimisst“, betonte Tatar.

Der Besuch von Erdoğan sei von hoher Bedeutung. Damit werde der Welt die Botschaft übermittelt, dass Nordzypern ein Staat sei. Türkiye und Nordzypern hätten schon immer eine besondere Beziehung gehabt, fügte Tatar hinzu. Die türkischen Zyprer würden sich als integraler Bestandteil der türkischen Nation betrachten.

Erdoğans Amtsbesuch zeige die „Einzigartigkeit“ der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte der nordzyprische Außenminister Tahsin Ertuğruloğlu. Der Besuch unterstreiche „einmal mehr die Entschlossenheit Türkiye, die legitimen Rechte und Interessen der türkischen Zyprer zu schützen und die Anerkennungspolitik von Nordzypern zu unterstützen“.

Erdoğan wird sich mit Tatar treffen und während seines Besuchs den Ministerpräsidenten der TRNC, Ünal Üstünel, empfangen. Damit setzt Erdoğan eine lange Tradition türkischer Staatsoberhäupter fort. Auf der Tagesordnung des Besuchs stehen die Entwicklungen im östlichen Mittelmeerraum und mögliche künftige Schritte in der Zypernfrage.