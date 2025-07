Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ist am Dienstag in Baku mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Alijew zusammengekommen. Die beiden Staatschefs wollen die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Türkiye und Aserbaidschan vertiefen und sich über regionale und internationale Entwicklungen austauschen, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Auch die Friedensverhandlungen mit Armenien sollen Thema des Besuchs sein.

Erdoğan war am Montag nach einem Besuch in der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) als Teil seiner ersten Auslandsreise nach seiner Wiederwahl am 28. Mai in Aserbaidschan eingetroffen. Er wurde von Alijew mit einer offiziellen Zeremonie in der aserbaidschanischen Hauptstadt empfangen. Die beiden Staatschefs werden auch eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten.

Vor dem Treffen legte Erdoğan einen Kranz am Grab des früheren Präsidenten Haydar Alijew nieder und besuchte die Friedhöfe für türkische und aserbaidschanische Märtyrer. Später am Dienstag wird Erdoğan voraussichtlich auch das Luftkommando-Zentrum des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums besuchen.

Die Reise von Erdoğan nach Nordzypern und Aserbaidschan ist Teil der Tradition, die er nach seinem Amtsantritt als türkischer Regierungschef im Jahr 2003 begonnen hat. Damals besuchte er die beiden Turkrepubliken, um die engen historischen, kulturellen und politischen Bande zwischen Türkiye und den befreundeten Ländern zu betonen. Seitdem hat er diese Reise nach jeder Wahl wiederholt.