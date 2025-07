Mit Investitionen in Höhe von 333 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr von 2022 ist die türkische Spieleindustrie Spitzenreiter in Europa. Das geht aus Daten hervor, die das türkische Präsidialamtes am Dienstag veröffentlichte. Demnach stieg die Investitionssumme im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 60 Prozent.

Die zweitgrößten Investitionen in dem genannten Zeitraum in Europa wurden in Großbritannien (158 Millionen Dollar) getätigt. Danach folgen Norwegen (60 Millionen Dollar), Finnland (53 Millionen Dollar) und Schweden (24 Millionen Dollar).

In der Spielebranche in Istanbul waren im vergangenen Jahr europaweit die zweitmeisten Deals unterzeichnet worden – im weltweiten Städtevergleich die fünftmeisten.

In Türkiye ist die Nachfrage nach Videospielen groß: Statistiken zufolge spielen 92,3 Prozent der türkischen Internetnutzer Videospiele – deutlich mehr als der weltweite Durchschnitt von 81,9 Prozent.

Die türkische Spielebranche ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Während die Branche 2017 rund 600.000 Dollar an Investitionen anziehen konnte, waren es 2021 bereits rund 264 Millionen Dollar.

Im Jahr 2020 feierte die türkische Spieleindustrie mit dem 1,8 Milliarden-Dollar-Deal von Peak Games den ersten großen Meilenstein der jungen Branche.