Der türkische Nachrichtensender TRT World veranstaltet am 20. Juni in Istanbul die Jugendveranstaltung NEXT im Zorlu Performing Arts Center (Zorlu PSM). Die Gäste sollen sich mit den drängenden globalen Herausforderungen auseinandersetzen und den Austausch von Ideen fördern. Eingeladen sind junge Journalisten, Akademiker, NGO-Mitglieder und Unternehmer, die in ihren Bereichen wichtige Beiträge geleistet haben. Thematisiert werden Fragen in Bereichen wie Medien, Technologie, Wirtschaft und Bildung – geplant sind außerdem Podiumsdiskussionen und Vorträge.

NEXT versteht sich als junge, dynamische und interdisziplinäre Plattform, die sich mit den Konzepten und Problemen der Gegenwart und Zukunft beschäftigt. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 1000 Menschen aus Türkiye und dem Ausland an dem Event teil. Diskutiert wurde über spannende Themen wie Weltraumtourismus oder nachhaltige Geschäftsmodelle.

Zu den prominenten Gästen der diesjährigen Veranstaltung zählen unter anderem der türkische Koch und Internetstar Burak Özdemir, auch bekannt als CZN Burak, die sudanesisch-britische Basketballspielerin und Trainerin Asma Elbadawi und der Ex-Fußballstar Frederic Oumar Kanoute.

Özdemir berichtet über seinen Einsatz bei der Katastrophenhilfe nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye. Elbadawi erzählt über ihre Erfahrungen als Hijab tragende Sportlerin und Dichterin. Kanoute gibt einen exklusiven Einblick in seine Karriere und sozialen Projekte.

Anmeldungen für die Veranstaltung werden auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung entgegengenommen.