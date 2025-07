Sonntag, 18. Juni 2023

11:40 MEZ – Hohe Verluste auf beiden Seiten

Britische Medien berichten von hohen Verlusten auf beiden Seiten, während die Ukraine eine Gegenoffensive durchführt. Die russischen Verluste erreichten demnach ihren Höhepunkt seit der Schlacht um Bachmut im März.

Laut britischen Geheimdienstinformationen konzentrieren sich die intensivsten Kämpfe auf die südöstliche Provinz Zaporizhzhia rund um Bachmut und weiter westlich in der östlichen Provinz Donetsk.

Das ukrainische Militär gab am Sonntagmorgen bekannt, dass Russland in den letzten 24 Stunden 43 Luftangriffe sowie 55 Raketen- und Artillerieangriffe durchgeführt habe.

10:18 MEZ – Ukraine hat ein Dorf in der südlichen Region zurückerobert

Lokalen Quellen zufolge eroberte die Ukraine ein Dorf in der südlichen Region Zapororizhzhia zurück. Es handelt sich um den ersten Gewinn an diesem Frontabschnitt seit dem Beginn der Gegenoffensive Anfang dieses Monats.

Der russische Lokalbeamte Vladimir Rogov sagt, dass ukrainische Streitkräfte die Siedlung Piatykhatky eingenommen und sich dort eingegraben hätten, während sie unter Beschuss von russischer Artillerie gestanden hätten.

„Die wellenartige Offensive des Feindes hat trotz enormer Verluste Ergebnisse gebracht“, berichtet Rogov auf Telegram.

06:19 MEZ – Angriff auf Munitionsdepot in Henichesk

Ukrainische Streitkräfte haben offenbar ein wichtiges Munitionsdepot in der Nähe der von Russland besetzten Hafenstadt Henichesk getroffen. Das berichtet Serhiy Bratchuk, Sprecher der Militärverwaltung von Odessa.

„Unsere Streitkräfte haben heute Morgen einen guten und sehr lauten Schlag (...) ausgeführt“, sagt Bratchuk in einer Videobotschaft. „Es handelte sich um ein sehr bedeutendes Munitionsdepot. Es wurde zerstört.“

Das Munitionsdepot im Dorf Rykove befindet sich ungefähr 20 Kilometer von Henichesk entfernt, einer Hafenstadt am Asowschen Meer im südlichen Teil der Ukraine. Die Region wird seit Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 von den Streitkräften des Kremls kontrolliert.

22:30 MEZ – Sunak fordert Gelder für Wiederaufbau der Ukraine

Der britische Premierminister Rishi Sunak dringt auf Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine. Auf einem Gipfeltreffen in London in der kommenden Woche will er Investoren und Unternehmen dazu aufrufen, die „Tapferkeit auf dem Schlachtfeld“ der Ukraine mit Unterstützung zu honorieren.

Sunak werde den Privatsektor dazu auffordern, dabei zu helfen, das kriegsgeschüttelte Land „finanziell stärker“ und „technologisch fortschrittlicher“ zu machen, so das Büro des Premierministers.

Über 1000 ausländische Würdenträger aus 61 Ländern sowie Unternehmensführer und globale Investoren werden am Mittwoch in London erwartet.

Der zweitägige Gipfel wird von Großbritannien und der Ukraine ausgerichtet. Der vergangene Gipfel fand im Juli 2022 in Schweizer Stadt Lugano statt.

19:54 MEZ – Afrikanischer Friedensplan „schwer umzusetzen“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagt in einer TV-Rede, dass Moskau die grundlegenden Ansätze des afrikanischen Friedensplans unterstütze. Allerdings soll der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, geäußert haben, dass die Umsetzung des Plans schwierig sei.

Peskow teilt mir, dass Russland den Dialog mit den afrikanischen Ländern fortsetzen werde, deren Vertreter am Samstag ihre Vorschläge dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorlegten. Putin zeige Interesse an dem Plan, so Peskow.

Lawrow sagt, dass die afrikanischen Repräsentanten keine Botschaft von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überbracht hätten.